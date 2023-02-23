Владимир ШАРАН: «Шинник? Игроки Миная проявили себя с лучшей стороны»
Тренер «Миная» – о нашумевшей драке в Турции
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран заявил, что драка с игроками «Шинника» в Турции сделала клуб более популярным:
«В первую очередь это почувствовали ребята, ведь моя главная задача – готовить футболистов к важным поединкам. Однако я доволен действиями моих подопечных вечером 13 февраля. Они действительно проявили себя с лучшей стороны, потому как отстояли свою честь и повели себя как настоящие казаки.
Следовательно, для нашей команды это плюс, благодаря чему о «Минае» узнало много людей, которые никогда за него не болели. Надеемся, что наших поклонников станет больше. Но прежде всего, самое главное – отличаться игрой и самоотдачей на футбольном поле. Для того чтобы выполнить задание – остаться в Премьер-лиге».
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