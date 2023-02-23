Пепе вошел в топ-3 самых возрастных игроков в истории плей-офф ЛЧ

39-летний защитник «Порту» Пепе в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Интера» установил возрастное достижение в плей-офф Лиги чемпионов.

Португальский футболист начал игру с итальянской командой с первых минут. На момент поединка футболисту исполнилось 39 лет и 361 день. Таким образом, Пепе вошел в тройку самых возрастных игроков в истории Лиги чемпионов, начинавших матч плей-офф в стартовом составе. Уже в следующем сезоне он может возглавить этот рейтинг.

Топ-3 самых возрастных игроков в старте на игру плей-офф ЛЧ