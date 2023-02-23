Лига чемпионов23 февраля 2023, 11:53 |
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Пепе вошел в топ-3 самых возрастных игроков в истории плей-офф ЛЧ
Уже в следующем сезоне он может возглавить этот рейтинг
23 февраля 2023, 11:53 |
708
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39-летний защитник «Порту» Пепе в первом матче 1/8 финала ЛЧ против «Интера» установил возрастное достижение в плей-офф Лиги чемпионов.
Португальский футболист начал игру с итальянской командой с первых минут. На момент поединка футболисту исполнилось 39 лет и 361 день. Таким образом, Пепе вошел в тройку самых возрастных игроков в истории Лиги чемпионов, начинавших матч плей-офф в стартовом составе. Уже в следующем сезоне он может возглавить этот рейтинг.
Топ-3 самых возрастных игроков в старте на игру плей-офф ЛЧ
- Райан Гиггз (сезон 2013/14) – 40 лет и 123 дня
- Алессандро Костакурта (2005/06) – 40 лет и 2 дня
- Пепе (2022/23) – 39 лет и 361 день
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