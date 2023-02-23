Хакан ЧАЛХАНОГЛУ: «Противостояние еще не закончено»

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал минимальную победу над португальским «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов очень важна. Здесь очень трудные матчи, но мы всякий раз сражаемся. Я рад за Лукаку. Ему было нелегко после травмы. Теперь он показывает, что способен творить чудеса. Он очень важен для нас.

Мы добились важного результата. Побеждать против такой команды нелегко, но благодаря Ромелу и моим партнерам мы это сделали. Впрочем, противостояние еще не закончено. Нас ждет очень трудная игра в Португалии. Сделаем все возможное, чтобы победить и там», - сказал Чалханоглу.

Ответная встреча состоится 14 марта в Португалии. Начало в 22:00 по Киеву.