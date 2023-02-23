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23 февраля 2023, 11:10 |
210
0

Лепа стал игроком команды из Второй лиги Хорватии

Дмитрий продолжит карьеру в клубе «Младост» Ждралови

23 февраля 2023, 11:10 |
210
0
Лепа стал игроком команды из Второй лиги Хорватии
ФК Младост Ждралови. Дмитрий Лепа

Украинский полузащитник Дмитрий Лепа продолжит карьеру в Хорватии в клубе «Младост» Ждралови. Условия контракта неизвестны.

Последним клубом 34-летнего украинца был «ВПК-Агро». До этого он играл в «Днепре», «Металлисте», «Академии Пушкаша» и «Металлурге» из Запорожья.

В Хорватии Лепа известен по выступлениям за «Осиек», за который он сыграл 129 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.

«Младост» играет в третьем по престижности дивизионе Хорватии, после первой половині чемпионата претендует на повышение в классе.

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Дмитрий Лепа Младост Ждралови трансферы ВПК-Агро
Источник Sport.ua
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