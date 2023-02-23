Лепа стал игроком команды из Второй лиги Хорватии

Украинский полузащитник Дмитрий Лепа продолжит карьеру в Хорватии в клубе «Младост» Ждралови. Условия контракта неизвестны.

Последним клубом 34-летнего украинца был «ВПК-Агро». До этого он играл в «Днепре», «Металлисте», «Академии Пушкаша» и «Металлурге» из Запорожья.

В Хорватии Лепа известен по выступлениям за «Осиек», за который он сыграл 129 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.

«Младост» играет в третьем по престижности дивизионе Хорватии, после первой половині чемпионата претендует на повышение в классе.