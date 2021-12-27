Лепа и Пашаев покинут ВПК-Агро

Защитник Павел Пашаев и полузащитник Дмитрий Лепа не приняли предложение «ВПК-Агро» остаться в клубе до конца сезона. Оба футболиста видят свое будущее в других местах, Пашаев – точно не в Украине.
Пашаев и Лепа (обоим по 33 года) присоединились к «ВПК-Агро» в сентябре на правах свободных агентов после выступлений за «Александрию» и хорватский «Осиек» соответственно.
Пашаев в нынешнем сезоне Первой лиги провел 11 матчей, Лепа принял участие в 13 поединках и забил 1 мяч. «ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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