Лепа и Пашаев покинут ВПК-Агро

Защитник Павел Пашаев и полузащитник Дмитрий Лепа не приняли предложение «ВПК-Агро» остаться в клубе до конца сезона. Оба футболиста видят свое будущее в других местах, Пашаев – точно не в Украине.

Пашаев и Лепа (обоим по 33 года) присоединились к «ВПК-Агро» в сентябре на правах свободных агентов после выступлений за «Александрию» и хорватский «Осиек» соответственно.

Пашаев в нынешнем сезоне Первой лиги провел 11 матчей, Лепа принял участие в 13 поединках и забил 1 мяч. «ВПК-Агро» занимает 14-е место в Первой лиге.