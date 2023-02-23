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Лига чемпионов
23 февраля 2023, 10:18 | Обновлено 23 февраля 2023, 10:29
173
0

Ромелу ЛУКАКУ: «Хотим продолжать в том же духе»

Форвард «Интера» – о победе над «Порту»

23 февраля 2023, 10:18 | Обновлено 23 февраля 2023, 10:29
173
0
Ромелу ЛУКАКУ: «Хотим продолжать в том же духе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал минимальную победу над португальским «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Было важно одержать победу. И мы очень хотели забить второй мяч. Мне пришлось пережить несколько непростых месяцев. Рад, что я снова в строю и могу помогать команде в достижении наших общих целей. Я не единоличник - мне хочется стараться ради «Интера». Я очень рад этой победе. Хотим продолжать в том же духе», - сказал Лукаку.

Ответная встреча состоится 14 марта в Португалии. Начало в 22:00 по Киеву.

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Ромелу Лукаку Интер Милан Лига чемпионов Порту Интер - Порту
Источник УЕФА
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