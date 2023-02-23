Ромелу ЛУКАКУ: «Хотим продолжать в том же духе»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал минимальную победу над португальским «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Было важно одержать победу. И мы очень хотели забить второй мяч. Мне пришлось пережить несколько непростых месяцев. Рад, что я снова в строю и могу помогать команде в достижении наших общих целей. Я не единоличник - мне хочется стараться ради «Интера». Я очень рад этой победе. Хотим продолжать в том же духе», - сказал Лукаку.

Ответная встреча состоится 14 марта в Португалии. Начало в 22:00 по Киеву.