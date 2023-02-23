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  4. ВИДЕО. Цыганков пообещал помогать украинцам в Испании
Испания
23 февраля 2023, 08:52 |
454
0

ВИДЕО. Цыганков пообещал помогать украинцам в Испании

Украинский легионер «Жироны» уверен, что его новый клуб тоже не останется в стороне

23 февраля 2023, 08:52 |
454
0
ВИДЕО. Цыганков пообещал помогать украинцам в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков поблагодарил новый клуб за поддержку и рассказал, что будет помогать украинцам в Испании.

«Мне очень помогли, чтобы я мог играть в Европе. Поэтому я просто обязан помогать своей стране и украинцам, чем смогу.

Очень приятно, что «Жирона» заботится об Украине и украинцах, потому что Украина и все проживающие там люди очень нуждаются в помощи. Даже животные, остающиеся без дома. Важно, чтобы им оказывали помощь, потому что действительно очень трудные времена для всей страны. Очень приятно, что люди заботятся о нас.

Будем надеяться, что «Жирона» будет помогать и дальше. Большое спасибо за то, что вы делаете. Это очень важно для всех украинцев и всей нашей страны», – сказал Цыганков.

Отметим, что Цыганков назван лучшим игроком Жироны в матче с «Альмерией».

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Жирона Виктор Цыганков российско-украинская война
Источник ФК Жирона
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