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  4. ФОТО. Свитолина приняла участие в фотосессии в черно-белых цветах
WTA
23 февраля 2023, 08:34 |
809
0

ФОТО. Свитолина приняла участие в фотосессии в черно-белых цветах

Элина давно не делала ничего подобного

23 февраля 2023, 08:34 |
809
0
ФОТО. Свитолина приняла участие в фотосессии в черно-белых цветах
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала снимки с новой фотосессии в черно-белых цветах с красивыми тенями.

Ранее украинка объявила, что планирует вернуться к профессиональным выступлениям уже весной 2023 года.

Свой последний матч Элина провела еще в марте 2022 года, после чего ушла в декрет.

Элина является амбассадором платформы United24 и недавно посещала Украину, получив благодарность от президента Владимира Зеленского.

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Элина Свитолина фото lifestyle
Источник Instagram
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