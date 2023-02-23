ФОТО. Свитолина приняла участие в фотосессии в черно-белых цветах

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала снимки с новой фотосессии в черно-белых цветах с красивыми тенями.

Ранее украинка объявила, что планирует вернуться к профессиональным выступлениям уже весной 2023 года.

Свой последний матч Элина провела еще в марте 2022 года, после чего ушла в декрет.

Элина является амбассадором платформы United24 и недавно посещала Украину, получив благодарность от президента Владимира Зеленского.