WTA23 февраля 2023, 08:34 |
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ФОТО. Свитолина приняла участие в фотосессии в черно-белых цветах
Элина давно не делала ничего подобного
23 февраля 2023, 08:34 |
809
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Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала снимки с новой фотосессии в черно-белых цветах с красивыми тенями.
Ранее украинка объявила, что планирует вернуться к профессиональным выступлениям уже весной 2023 года.
Свой последний матч Элина провела еще в марте 2022 года, после чего ушла в декрет.
Элина является амбассадором платформы United24 и недавно посещала Украину, получив благодарность от президента Владимира Зеленского.
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