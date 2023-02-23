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23 февраля 2023, 07:19 | Обновлено 23 февраля 2023, 07:20
164
0

Долгополов жестко ответил Маску, который пытается отбелить россию

Бывший украинский теннисист шокирован словами известного миллиардера

23 февраля 2023, 07:19 | Обновлено 23 февраля 2023, 07:20
164
0
Долгополов жестко ответил Маску, который пытается отбелить россию
Instagram. Александр Долгополов

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на твит самого богатого человека планеты Илона Маска, в котором известный предприниматель обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в разжигании войны в Украине.

«Не поймите неправильно, люди, это не вина россии. Это Нуланд насилует, ворует детей, убивает мирных жителей, пытается оставить всю страну без электричества зимой и т.д. После этого Илон будет рассказывать астронавтам о медиа и пропаганде», – написал Долгополов.

Ранее Александр Долгополов поблагодарил первую ракетку мира Игу Свёнтек за поддержку Украины.

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Александр Долгополов Илон Маск российско-украинская война
Источник Twitter
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