Долгополов жестко ответил Маску, который пытается отбелить россию

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на твит самого богатого человека планеты Илона Маска, в котором известный предприниматель обвинил замгоссекретаря США Викторию Нуланд в разжигании войны в Украине.

«Не поймите неправильно, люди, это не вина россии. Это Нуланд насилует, ворует детей, убивает мирных жителей, пытается оставить всю страну без электричества зимой и т.д. После этого Илон будет рассказывать астронавтам о медиа и пропаганде», – написал Долгополов.

Ранее Александр Долгополов поблагодарил первую ракетку мира Игу Свёнтек за поддержку Украины.