ДОЛГОПОЛОВ – Свёнтек: «С нашей стороны к границам Польши рф не подойдет»

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на слова первой ракетки мира Иги Свёнтек с поддержкой Украины после финала крыпных соревнований в Катаре

«Приветствую Игу. Однажды ты поймешь, что выстояла против зла наших дней, это заставит тебя гордиться не меньше теннисных результатов.

Мы слышим твой голос, будь уверен, с нашей стороны к границам Польши россия не подойдет», – написал Долгополов в твиттере.