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  4. ДОЛГОПОЛОВ – Свёнтек: «С нашей стороны к границам Польши рф не подойдет»
WTA
19 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 19 февраля 2023, 14:35
210
1

ДОЛГОПОЛОВ – Свёнтек: «С нашей стороны к границам Польши рф не подойдет»

Александр отреагировал на слова первой ракетки мира

19 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 19 февраля 2023, 14:35
210
1
ДОЛГОПОЛОВ – Свёнтек: «С нашей стороны к границам Польши рф не подойдет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на слова первой ракетки мира Иги Свёнтек с поддержкой Украины после финала крыпных соревнований в Катаре

«Приветствую Игу. Однажды ты поймешь, что выстояла против зла наших дней, это заставит тебя гордиться не меньше теннисных результатов.

Мы слышим твой голос, будь уверен, с нашей стороны к границам Польши россия не подойдет», – написал Долгополов в твиттере.

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WTA Доха Ига Свёнтек российско-украинская война Александр Долгополов
Источник Twitter
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shef63
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