WTA19 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 19 февраля 2023, 14:35
210
1
ДОЛГОПОЛОВ – Свёнтек: «С нашей стороны к границам Польши рф не подойдет»
Александр отреагировал на слова первой ракетки мира
19 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 19 февраля 2023, 14:35
210
1
Бывший украинский теннисист Александр Долгополов отреагировал на слова первой ракетки мира Иги Свёнтек с поддержкой Украины после финала крыпных соревнований в Катаре
«Приветствую Игу. Однажды ты поймешь, что выстояла против зла наших дней, это заставит тебя гордиться не меньше теннисных результатов.
Мы слышим твой голос, будь уверен, с нашей стороны к границам Польши россия не подойдет», – написал Долгополов в твиттере.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 февраля 2023, 03:32 15
Лондонцы проиграли аутсайдеру
Футбол | 19 февраля 2023, 10:25 7
Украинский легионер «Эвертона» – о том, как его отец с первых дней ушел на фронт
Футбол | 18.02.2023, 16:31
Теннис | 19.02.2023, 00:55
Футбол | 18.02.2023, 21:05
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Молодець! А Іга - супермолодець.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.02.2023, 17:25 20
18.02.2023, 09:37
18.02.2023, 01:50 5
18.02.2023, 18:59 8
17.02.2023, 14:11 20
17.02.2023, 16:47 11
17.02.2023, 22:49 35