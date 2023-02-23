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  4. Илкай ГЮНДОГАН: «Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате»
Лига наций
23 февраля 2023, 05:05 |
33
0

Илкай ГЮНДОГАН: «Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате»

Хавбек «Манчестер Сити» – о ничьей с «Лейпцигом»

23 февраля 2023, 05:05 |
33
0
Илкай ГЮНДОГАН: «Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган прокомментировал ничью с немецким «Лейпцигом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Знали, что «Лейпциг» прибавит после перерыва. Они определенно не могут быть довольны первым таймом. Понимали, что они постараются больше давить, но сами стали терять мяч при переходе из обороны в атаку и пропустили необязательный мяч.

Мы создали больше моментов в этом матче, могли решить судьбу матча еще до перерыва. Довольны игрой, чего нельзя сказать о результате», - сказал Гюндоган.

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Илкай Гюндоган Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Источник УЕФА
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