Лига чемпионов23 февраля 2023, 05:28 |
55
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Наша игра соответствовала уровню Лиги чемпионов»
Наставник «Порту» – о поражении от «Интера»
23 февраля 2023, 05:28 |
55
0
Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от итальянского «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Сегодня наша игра соответствовала уровню этого турнира. Позади только половина противостояния. На «Драгау» нас ждут еще 90 минут», - сказал Консейсау.
Ответная встреча состоится 14 марта в Португалии. Начало в 22:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 февраля 2023, 05:23 0
Винисиус Жуниор и Карим Бензема сотворили феноменальный камбэк «Реала»
Футбол | 23 февраля 2023, 01:00 1
Президент «Ингульца» продолжает конфликт с известным журналистом
Футбол | 22.02.2023, 11:59
Футбол | 22.02.2023, 14:30
Футбол | 22.02.2023, 21:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.02.2023, 02:17 4
21.02.2023, 05:49 47
22.02.2023, 00:05
21.02.2023, 11:29 5
21.02.2023, 18:30
21.02.2023, 18:05 26
22.02.2023, 05:00 1
22.02.2023, 14:40 17