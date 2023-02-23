Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Наша игра соответствовала уровню Лиги чемпионов»

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от итальянского «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня наша игра соответствовала уровню этого турнира. Позади только половина противостояния. На «Драгау» нас ждут еще 90 минут», - сказал Консейсау.

Ответная встреча состоится 14 марта в Португалии. Начало в 22:00 по Киеву.