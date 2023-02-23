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  4. Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Наша игра соответствовала уровню Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
23 февраля 2023, 05:28 |
55
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Наша игра соответствовала уровню Лиги чемпионов»

Наставник «Порту» – о поражении от «Интера»

23 февраля 2023, 05:28 |
55
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Наша игра соответствовала уровню Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение от итальянского «Интера» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня наша игра соответствовала уровню этого турнира. Позади только половина противостояния. На «Драгау» нас ждут еще 90 минут», - сказал Консейсау.

Ответная встреча состоится 14 марта в Португалии. Начало в 22:00 по Киеву.

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Интер Милан Сержиу Консейсау Лига чемпионов Порту Интер - Порту
Источник УЕФА
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