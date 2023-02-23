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  4. Симоне ИНДЗАГИ: «Надо было лучше и быстрее начинать построение атак»
Лига чемпионов
23 февраля 2023, 04:04 | Обновлено 23 февраля 2023, 04:25
89
0

Симоне ИНДЗАГИ: «Надо было лучше и быстрее начинать построение атак»

Наставник «Интера» – о победе над «Порту»

23 февраля 2023, 04:04 | Обновлено 23 февраля 2023, 04:25
89
0
Симоне ИНДЗАГИ: «Надо было лучше и быстрее начинать построение атак»
УЕФА. Симоне Индзаги

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал минимальную победу над португальским «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч против физически крепкой и техничной команды. Жаль, что в первом тайме упустили ряд возможностей, когда могли повести в счете. Во втором тайме «Порту» провел очень опасную контратаку, но Шкриниар и Онана сыграли выше всяких похвал. Затем нам здорово помогли замены.

В первом тайме мы должны были быстрее играть в пас. Надо было лучше и быстрее начинать построение атак. Но «Порту» здорово применял прессинг. Пришлось взвинчивать темп и быстрее играть с мячом», - сказал Индзаги.

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Симоне Индзаги Интер Милан Лига чемпионов Порту Интер - Порту
Источник УЕФА
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