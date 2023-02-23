Симоне ИНДЗАГИ: «Надо было лучше и быстрее начинать построение атак»

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал минимальную победу над португальским «Порту» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы провели отличный матч против физически крепкой и техничной команды. Жаль, что в первом тайме упустили ряд возможностей, когда могли повести в счете. Во втором тайме «Порту» провел очень опасную контратаку, но Шкриниар и Онана сыграли выше всяких похвал. Затем нам здорово помогли замены.

В первом тайме мы должны были быстрее играть в пас. Надо было лучше и быстрее начинать построение атак. Но «Порту» здорово применял прессинг. Пришлось взвинчивать темп и быстрее играть с мячом», - сказал Индзаги.