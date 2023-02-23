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Лига чемпионов
23 февраля 2023, 03:15 | Обновлено 23 февраля 2023, 03:23
35
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Ничью можно считать хорошим результатом»

Наставник «Манчестер Сити» – об исходе выездного матча с «Лейпцигом»

23 февраля 2023, 03:15 | Обновлено 23 февраля 2023, 03:23
35
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Ничью можно считать хорошим результатом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с немецким «Лейпцигом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я доволен, как мы сыграли в этом матче, не только первым таймом. Многие сильные команды уже вылетели из этого турнира. Поэтому если от нас ждали победы 4:0 здесь, то я извиняюсь. Нам это не под силу.

Мы не сделали шаг вперед во втором тайме. Они стали прессинговать еще выше. Но мы дали правильную реакцию на пропущенный мяч и хорошо провели последние 20 минут. У нас были хорошие моменты как в первой, так и во второй половине. Ничью можно считать хорошим результатом», - сказал Гвардиола.

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Источник BT Sport
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