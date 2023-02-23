Дарио СРНА: «Переход в Челси был решением Мудрика»

Директор донецкого «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о подробностях трансфера украинского полузащитника Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

«Первоначально цена была 100 миллионов евро – 70 миллионов евро гарантировано и 30 миллионов евро бонусами. «Арсенал» также был заинтересован в Мудрике, но «Челси» показал, что он более конкретный и готов его купить.

Что касается «Арсенала», то в конце концов это было решение Михаила Мудрика, потому что «Челси» заплатил сколько мы хотели. Мы заключили соглашение с «Челси», а он сказал: «Да, я хочу пойти в «Челси».

Не беспокойтесь за Мудрика, вам еще будет приятно наблюдать за его игрой. Как и в первом матче с «Ливерпулем». Это было всего 35 процентов Мудрика.

Михаил не может играть один. Весь «Челси» не в лучшем состоянии, они не играют в отличный футбол, у них нет хороших результатов, но у них много новых игроков, и им нужно время. Иногда нет времени, вот в чем проблема. Но, болельщики «Челси», не беспокойтесь о Михаиле, он принесет вам много счастья.

Михаил – человек, думающий только о футболе. Он ложится спать с мячом и просыпается с мячом, это залог его успеха.

Мне было очень грустно, когда он решил перейти в «Челси». Я ему сказал: «Михаил, ты можешь еще немного побыть с нами, ты нам нужен», а он сказал: «Нет, Дарио, пора уходить». Мы уважаем это», - сказал Срна.