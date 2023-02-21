Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?

В субботу, 24 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Саутгемптоном». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «святых».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик не вышел в старте команды, однако появился на поле во втором тайме на 64-й минуте.

За оставшиеся 40 минут до конца поединка Мудрик 20 раз потерял мяч. Такой показатель является антирекордом АПЛ. Об этом сообщает Football.London со ссылкой на статистические данные SkySports:

«Статистические данные сайта Sky Sports, порадуют болельщиков «Арсенала». 22-летний футболист 20 раз терял мяч в течение 40 минут после того, как вышел на замену – это рекорд, который когда-либо достигал игрок, вышедший на замену во втором тайме».