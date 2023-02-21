Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Англия
21 февраля 2023, 05:49 |
2685
2

Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?

Украинец пока что не смог найти свою игру в Лондоне

21 февраля 2023, 05:49 |
2685
2
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В субботу, 24 февраля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Саутгемптоном». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «святых».

Украинский вингер «пенсионеров» Михаил Мудрик не вышел в старте команды, однако появился на поле во втором тайме на 64-й минуте.

За оставшиеся 40 минут до конца поединка Мудрик 20 раз потерял мяч. Такой показатель является антирекордом АПЛ. Об этом сообщает Football.London со ссылкой на статистические данные SkySports:

«Статистические данные сайта Sky Sports, порадуют болельщиков «Арсенала». 22-летний футболист 20 раз терял мяч в течение 40 минут после того, как вышел на замену – это рекорд, который когда-либо достигал игрок, вышедший на замену во втором тайме».

По теме:
К Мудрику с Поттером или к Клоппу? Ливерпулю предложили Неймара
ВИДЕО. Ньюкасл – Ливерпуль. Нуньес и Гакпо остановили высокий полет Сорок
ВИДЕО. Челси – Саутгемптон. Уорд-Прауз суперударом огорчил синий Лондон
Михаил Мудрик антирекорд Челси Челси - Саутгемптон Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
Оцените материал
(27)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
Теннис | 20 февраля 2023, 13:43 15
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ

Но все же поблагодарила соперницу за игру

Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?
Футбол | 21 февраля 2023, 05:22 0
Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?
Топ-усиление для Реала, или при каком условии Мбаппе уедет в Мадрид?

Звездный француз согласится перейти к «сливочным», если они подпишут его друга

В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
Футбол | 21.02.2023, 03:43
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
Футбол | 20.02.2023, 09:45
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Футбол | 20.02.2023, 07:40
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Навіть не знаю що сказати. Просто шкода хлопця.
Ответить
+1
Al1515
Ему нужно идти в Вестхэм .Челси явно не для него 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
20.02.2023, 16:29 1
Бокс
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
Зинченко забил, как дела у Мудрика? Реакция фанов Арсенала на игру украинца
19.02.2023, 04:05 4
Футбол
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
Агент Трубина рассказал, сколько Шахтер может выручить с продажи вратаря
20.02.2023, 13:42 8
Футбол
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
Назван предварительный диагноз травмы у Неймара
19.02.2023, 20:11 1
Футбол
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
19.02.2023, 10:25 31
Футбол
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
19.02.2023, 09:53 3
Биатлон
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
19.02.2023, 03:32 20
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
ЛОМАЧЕНКО: «Бой Усика с Фьюри – исторический для украинцев и всего бокса»
19.02.2023, 08:50 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности