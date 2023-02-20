ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь
Пауза в матче слишком затянулась
18 февраля состоялся матч 24-тура чемпионата Англии по футбол между «Челси» и «Саутгемптоном» (0:1), во время которого капитан лондонского клуба Сесар Аспиликуэта получил серьезную травму головы после столкновения с форвардом «святых» Секу Мара.
В сети появилось видео, как во время оказания помощи Аспиликуэте два молодых игрока «Челси» Михаил Мудрик и Жоау Феликс спокойно перепасовывались в десяти метрах от того места столкновения. Болельщиков в соцсетях такое поведение неприятно удивило.
Отметим, что Аспиликуэте оказывали помощь более 10 минут, после чего его унесли с поля на носилках и в кислородной маске. Его заменили на Трево Чалобу.
February 19, 2023
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