ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь

18 февраля состоялся матч 24-тура чемпионата Англии по футбол между «Челси» и «Саутгемптоном» (0:1), во время которого капитан лондонского клуба Сесар Аспиликуэта получил серьезную травму головы после столкновения с форвардом «святых» Секу Мара.

В сети появилось видео, как во время оказания помощи Аспиликуэте два молодых игрока «Челси» Михаил Мудрик и Жоау Феликс спокойно перепасовывались в десяти метрах от того места столкновения. Болельщиков в соцсетях такое поведение неприятно удивило.

Отметим, что Аспиликуэте оказывали помощь более 10 минут, после чего его унесли с поля на носилках и в кислородной маске. Его заменили на Трево Чалобу.