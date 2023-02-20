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  4. ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь
Англия
20 февраля 2023, 09:16 |
1533
5

ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь

Пауза в матче слишком затянулась

20 февраля 2023, 09:16 |
1533
5
ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

18 февраля состоялся матч 24-тура чемпионата Англии по футбол между «Челси» и «Саутгемптоном» (0:1), во время которого капитан лондонского клуба Сесар Аспиликуэта получил серьезную травму головы после столкновения с форвардом «святых» Секу Мара.

В сети появилось видео, как во время оказания помощи Аспиликуэте два молодых игрока «Челси» Михаил Мудрик и Жоау Феликс спокойно перепасовывались в десяти метрах от того места столкновения. Болельщиков в соцсетях такое поведение неприятно удивило.

Отметим, что Аспиликуэте оказывали помощь более 10 минут, после чего его унесли с поля на носилках и в кислородной маске. Его заменили на Трево Чалобу.

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Источник Twitter
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+4
Sviatoslav Kudelych
Чувак під час хвилини мовчання!!! хіхікав з Бондарем. Так що ця перепасовка взагалі ні про що! 
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+3
nick07
і в чому проблема? Вони що лікарі? якраз не заважали лікарям робити свою справу.
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+1
Letifer
А в чём проблема? Надо было врачам помогать?)
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0
Old Т
Всё как и надо. Санитары делают своё дело, а бойцы продолжают  держать  себя в тонусе. И это лучше чем хлебать напитки и потом швырять бутылки  прислуге.
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-2
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