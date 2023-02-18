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Англия
18 февраля 2023, 20:05 | Обновлено 18 февраля 2023, 20:26
2028
0

ВИДЕО. Явно не святой. Игрок Саутгемптона попал Аспиликуэте по голове ногой

Капитана «Челси» унесли на носилках с поля

18 февраля 2023, 20:05 | Обновлено 18 февраля 2023, 20:26
2028
0
ВИДЕО. Явно не святой. Игрок Саутгемптона попал Аспиликуэте по голове ногой
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 февраля, состоялся матч 24-тура чемпионата Англии по футбол между «Челси» и «Саутгемптоном». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «святых».

К сожалению, матч запомнился не только сенсационной победой гостей, но и жуткой травмой правого защитника «Челси» и капитана команды Сесара Аспиликуэты.

На 74-й минуте игры форвард «святых» Секу Мара попытался пробить ножницами во время атаки своей команды, однако вместо того, чтоб ударить мяч, неумышленно зарядил ногой по голове Аспиликуэте. 33-летний испанец тут же повалился на газон, а к нему подбежали игроки обоих команд и врачи.

Аспиликуэте оказывали помощь более 10 минут, после чего его унесли с поля на носилках и в кислородной маске. Его заменили на Трево Чалобу.

ВИДЕО. Игрок Саутгемптона попал Аспиликуэте по голове ногой

ФОТО. Жутка травма Аспиликуэты

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Источник Sport.ua
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