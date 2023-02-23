Ренн пригласил 220 украинских беженцев на матч против Шахтера

Французский «Ренн» проведет акцию в поддержку украинских беженцев. Клуб пригласил 220 болельщиков на ответный матч плей-офф Лиги Европы против «Шахтера», назначенный на 23 февраля.

Также партнеры «Ренна» сумели собрать 100 тысяч евро на приобретение автомобиля скорой помощи. Средства будут переданы представителям «Шахтера» после финальной тренировки украинской команды перед матчем.

Кроме того, состоится состоится торжественный ужин, который тоже послужит цели сбора денег.

Первый матч «Ренна» с «Шахтером» завершился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.