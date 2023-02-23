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  4. РОЗЕ: «Игра до перерыва просто не соответствовала уровню Лиги чемпионов»
Лига чемпионов
23 февраля 2023, 01:45 | Обновлено 23 февраля 2023, 02:05
14
0

РОЗЕ: «Игра до перерыва просто не соответствовала уровню Лиги чемпионов»

Наставник «РБ Лейпциг» – о ничьей с «Манчестер Сити»

23 февраля 2023, 01:45 | Обновлено 23 февраля 2023, 02:05
14
0
РОЗЕ: «Игра до перерыва просто не соответствовала уровню Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Марко Розе прокомментировал ничью с английским «Манчестер Сити» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если бы мы больше владели мячом, то могли бы атаковать их с помощью контрпрессинга на их половине поля. Но мы проиграли все единоборства и подборы в первом тайме. Наша игра просто не соответствовала уровню Лиги чемпионов до перерыва.

Два очень и очень разных тайма. В первой половине ничего не получалось, мы бегали за соперником, а когда все-таки получали мяч, распоряжались им очень плохо. Второй тайм получился совершенно другим. Мы лучше комбинировали, быстрее возвращали владение и играли так, как этого хотели», - сказал Розе.

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Марко Розе РБ Лейпциг Манчестер Сити Лига чемпионов РБ Лейпциг - Манчестер Сити
Источник УЕФА
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