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Лига Европы
23 февраля 2023, 01:36 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:52
13
0

Где смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Барселона

Поединок состоится 23 февраля в 22:00 по Киеву

23 февраля 2023, 01:36 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:52
13
0
Где смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Англии на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В Украине матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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