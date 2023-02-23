Лига Европы23 февраля 2023, 01:36 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:52
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Где смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Барселона
Поединок состоится 23 февраля в 22:00 по Киеву
23 февраля 2023, 01:36 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:52
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В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Англии на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В Украине матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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