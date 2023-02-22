Лига чемпионов22 февраля 2023, 23:48 | Обновлено 23 февраля 2023, 00:09
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ВИДЕО. Штанга и гол. Лукаку принес победу Интеру над Порту в матче ЛЧ
Отавио был удален с поля у «Порту» за грубый фол на 78-й минуте
22 февраля 2023, 23:48 | Обновлено 23 февраля 2023, 00:09
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В среду, 22 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Итальянский «Интер» дома выиграл у португальского «Порту» со счетом 1:0.
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На 86-й минуте форвард нерадзури Ромелу Лукаку выиграл воздух в штрафной соперника. Мяч попал в штангу, но снова отскочил к Ромелу, и тот добавил круглого в сетку.
Перед тем Отавио был удален с поля у «Порту» за грубый фол на 78-й минуте, и гости дальше играли в меньшинстве.
ГОЛ! 1:0. Лукаку, 86 мин
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