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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 22:52 | Обновлено 22 февраля 2023, 22:58
1095
1

Марез добился исторического достижения, забив Лейпцигу

Хавбек «Ман Сити» отличился в первой игре 1/8 финала ЛЧ

22 февраля 2023, 22:52 | Обновлено 22 февраля 2023, 22:58
1095
1
Марез добился исторического достижения, забив Лейпцигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез стал автором гола в первой игре 1/8 финала против «РБ Лейпциг», которая проходит в Манчестере.

32-летний алжирец отличился на 27-й минуте встречи «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг». Гол Мареза остался до перерыва единственным в матче – 1:0.

Поразив ворота «быков», Рияд Марез довел счет своим голами в Лиге чемпионов до 20-ти. Он стал пятым футболистов с африканского континента, который достиг такого показателя.

Лидируют среди голеадоров-африканцев в ЛЧ Мохамед Салах и Дидье Дрогба, у которых по 44 гола. Далее идут Самюэль Это’О (30 голов) и Садио Мане (27).

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Рияд Марез Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов
Источник Opta
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donnerwetter
32 ему исполнилось накануне. Слава Аллаху, который не разрешает пить водку на ДР и вообще.)
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