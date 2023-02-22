Марез добился исторического достижения, забив Лейпцигу

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез стал автором гола в первой игре 1/8 финала против «РБ Лейпциг», которая проходит в Манчестере.

32-летний алжирец отличился на 27-й минуте встречи «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг». Гол Мареза остался до перерыва единственным в матче – 1:0.

Поразив ворота «быков», Рияд Марез довел счет своим голами в Лиге чемпионов до 20-ти. Он стал пятым футболистов с африканского континента, который достиг такого показателя.

Лидируют среди голеадоров-африканцев в ЛЧ Мохамед Салах и Дидье Дрогба, у которых по 44 гола. Далее идут Самюэль Это’О (30 голов) и Садио Мане (27).