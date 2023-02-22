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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Заставил долго ждать со своим первым голом в АПЛ»
Англия
22 февраля 2023, 21:45 |
670
1

Александр ЗИНЧЕНКО: «Заставил долго ждать со своим первым голом в АПЛ»

Украинец забил первый гол в 92-м матче АПЛ

22 февраля 2023, 21:45 |
670
1
Александр ЗИНЧЕНКО: «Заставил долго ждать со своим первым голом в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко в матче АПЛ забил гол в ворота «Астон Виллы». Мяч стал первым для футболиста в чемпионате Англии.

«Долго заставил ждать украинских болельщиков со своим голом в АПЛ. Но приоритет все же результат и три очка в чемпионате. Мы двигаемся вперед».

«Нам нужна была победа не только в турнирном плане, но и психологическом, потому что потеряли много очков до того», — сказал Зинченко.

Лондонская команда лидирует, опережая «Манчестер Сити» на два очка при матче в запасе.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник vZbirna
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Комментарии 1
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luceorius
 Чи багато в АПЛ подібних "бомбардирів," якщо взагалі є, хіба що серед воротарів, тож чи варто так мусолити той єдиний гол?
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