Александр ЗИНЧЕНКО: «Заставил долго ждать со своим первым голом в АПЛ»

Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко в матче АПЛ забил гол в ворота «Астон Виллы». Мяч стал первым для футболиста в чемпионате Англии.

«Долго заставил ждать украинских болельщиков со своим голом в АПЛ. Но приоритет все же результат и три очка в чемпионате. Мы двигаемся вперед».

«Нам нужна была победа не только в турнирном плане, но и психологическом, потому что потеряли много очков до того», — сказал Зинченко.

Лондонская команда лидирует, опережая «Манчестер Сити» на два очка при матче в запасе.