Александр ЗИНЧЕНКО: «Заставил долго ждать со своим первым голом в АПЛ»
Украинец забил первый гол в 92-м матче АПЛ
Украинский игрок «Арсенала» Александр Зинченко в матче АПЛ забил гол в ворота «Астон Виллы». Мяч стал первым для футболиста в чемпионате Англии.
«Долго заставил ждать украинских болельщиков со своим голом в АПЛ. Но приоритет все же результат и три очка в чемпионате. Мы двигаемся вперед».
«Нам нужна была победа не только в турнирном плане, но и психологическом, потому что потеряли много очков до того», — сказал Зинченко.
Лондонская команда лидирует, опережая «Манчестер Сити» на два очка при матче в запасе.
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