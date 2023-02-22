Рустам ХУДЖАМОВ: «Знаю информацию, что Ребров согласен тренировать сборную»
Специалист может войти в тренерский штаб сборной
Рустам Худжамов подтвердил информацию о том, что его пригласили работать в тренерский штаб сборной Украины на ближайший матч отбора Евро-2024.
Однако подробностей, включая назначение Сергея Реброва, тренер не знает.
«Реброва хотят пригласить на должность тренера сборной, но у него контракт с «Аль-Айном». Я знаю информацию, что ему предложили, он согласился, а после этого пошел весь процесс. Мне позвонили, спросили по поводу визы. Я лично особых надежд не питаю, чтобы не разочароваться. Когда по факту приехал и уже работаешь в сборной, то ты уже можешь говорить...».
«Паспорт на визу я отдал, но с Сергеем Ребровым еще не говорил. Посмотрим, что получится», — сказал Худжамов.
Ранее сообщалось, что на игру с Англией сборную повезет Руслан Ротань, а Ребров начнет полноценную работу с лета.
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