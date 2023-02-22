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  4. Рустам ХУДЖАМОВ: «Знаю информацию, что Ребров согласен тренировать сборную»
Чемпионат Европы
22 февраля 2023, 21:12 |
292
3

Рустам ХУДЖАМОВ: «Знаю информацию, что Ребров согласен тренировать сборную»

Специалист может войти в тренерский штаб сборной

22 февраля 2023, 21:12 |
292
3
Рустам ХУДЖАМОВ: «Знаю информацию, что Ребров согласен тренировать сборную»
Instagram. Рустам Худжамов

Рустам Худжамов подтвердил информацию о том, что его пригласили работать в тренерский штаб сборной Украины на ближайший матч отбора Евро-2024.

Однако подробностей, включая назначение Сергея Реброва, тренер не знает.

«Реброва хотят пригласить на должность тренера сборной, но у него контракт с «Аль-Айном». Я знаю информацию, что ему предложили, он согласился, а после этого пошел весь процесс. Мне позвонили, спросили по поводу визы. Я лично особых надежд не питаю, чтобы не разочароваться. Когда по факту приехал и уже работаешь в сборной, то ты уже можешь говорить...».

«Паспорт на визу я отдал, но с Сергеем Ребровым еще не говорил. Посмотрим, что получится», — сказал Худжамов.

Ранее сообщалось, что на игру с Англией сборную повезет Руслан Ротань, а Ребров начнет полноценную работу с лета.

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Рустам Худжамов Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Источник vZbirna
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Комментарии 3
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Remark
Мда... это великое открытие или новость на уровне - знаю, что Рустама Хеджамова зовут Рустам! Только никому не говорите!
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0
Al1515
Что больше людей кроме Реброва не осталось ? Возьмите клопа или Анчелотти 
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-2
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