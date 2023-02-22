Остановит ли Интер непобедимый Порту? Команды назвали составы

В среду, 22 февраля, в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят «Интер» и «Порту».

Гости прибыли в Милан с актуальной серией из 22-х матчей без поражений. В последний раз «Порту» проиграл 21 октября прошлого года в поединке национального чемпионата с «Бенфикой» (0:1).

«Интер»: Онана – Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

«Порту»: Кошта – Жоау Марио, Пепе, Маркано, Заиду, Отавиу, Урибе, Груич, Галену, Пепе, Тареми.