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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 20:57 | Обновлено 22 февраля 2023, 21:09
208
0

Остановит ли Интер непобедимый Порту? Команды назвали составы

Клубы из Италии и Португалии сыграют в 1/8 финала ЛЧ

22 февраля 2023, 20:57 | Обновлено 22 февраля 2023, 21:09
208
0
Остановит ли Интер непобедимый Порту? Команды назвали составы
ФК Интер Милан. Стадион Джузеппе Меацца

В среду, 22 февраля, в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят «Интер» и «Порту».

Гости прибыли в Милан с актуальной серией из 22-х матчей без поражений. В последний раз «Порту» проиграл 21 октября прошлого года в поединке национального чемпионата с «Бенфикой» (0:1).

«Интер»: Онана – Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.

«Порту»: Кошта – Жоау Марио, Пепе, Маркано, Заиду, Отавиу, Урибе, Груич, Галену, Пепе, Тареми.

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Интер Милан Интер - Порту Порту Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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