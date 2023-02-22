Остановит ли Интер непобедимый Порту? Команды назвали составы
Клубы из Италии и Португалии сыграют в 1/8 финала ЛЧ
В среду, 22 февраля, в Милане на поле стадиона «Джузеппе Меацца» состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором отношения выяснят «Интер» и «Порту».
Гости прибыли в Милан с актуальной серией из 22-х матчей без поражений. В последний раз «Порту» проиграл 21 октября прошлого года в поединке национального чемпионата с «Бенфикой» (0:1).
«Интер»: Онана – Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.
«Порту»: Кошта – Жоау Марио, Пепе, Маркано, Заиду, Отавиу, Урибе, Груич, Галену, Пепе, Тареми.
I nostri 1️⃣1️⃣ per #InterPorto ⚫🔵 #ForzaInter #UCL pic.twitter.com/zr2ZIZaSJR— Inter (@Inter) February 22, 2023
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃⚽#FCIMFCP #UCL pic.twitter.com/KTPPCRRfdi— FC Porto (@FCPorto) February 22, 2023
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