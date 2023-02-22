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  4. Сможет ли Лейпциг остановить Ман Сити? Составы на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
22 февраля 2023, 20:47 |
428
1

Сможет ли Лейпциг остановить Ман Сити? Составы на матч Лиги чемпионов

Немецко-английское противостояние в ЛЧ

22 февраля 2023, 20:47 |
428
1
Сможет ли Лейпциг остановить Ман Сити? Составы на матч Лиги чемпионов
twitter.com/RBLeipzig

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» в статусе аутсайдера противостояния примет «Манчестер Сити», который сегодня не сможет рассчитывать на лидера Кевина Де Брюйне.

Игра начнется в 22:00.

Лейпциг: Бласвих, Клостреманн, Гвардиол, Орбан, Халстенберг, Ляймер, Шлагер, Соболчаи, Форсберг, Андре Силва, Вернер

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Аканджи, Гюндоган, Родри, Бернарду, Марез, Грилиш, Холанд

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Источник Sport.ua
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Сімакан на лавці...дивно! Він був дуже ефективним на груповій стадії: як для флангового захисника 1 гол і 3 асисти в 6 матчах - це круто! Можливо буде джокером?
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