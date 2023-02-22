Сможет ли Лейпциг остановить Ман Сити? Составы на матч Лиги чемпионов

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» в статусе аутсайдера противостояния примет «Манчестер Сити», который сегодня не сможет рассчитывать на лидера Кевина Де Брюйне.

Игра начнется в 22:00.

Лейпциг: Бласвих, Клостреманн, Гвардиол, Орбан, Халстенберг, Ляймер, Шлагер, Соболчаи, Форсберг, Андре Силва, Вернер

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Аканджи, Гюндоган, Родри, Бернарду, Марез, Грилиш, Холанд