Лига чемпионов22 февраля 2023, 20:47 |
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Сможет ли Лейпциг остановить Ман Сити? Составы на матч Лиги чемпионов
Немецко-английское противостояние в ЛЧ
22 февраля 2023, 20:47 |
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В первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Лейпциг» в статусе аутсайдера противостояния примет «Манчестер Сити», который сегодня не сможет рассчитывать на лидера Кевина Де Брюйне.
Игра начнется в 22:00.
Лейпциг: Бласвих, Клостреманн, Гвардиол, Орбан, Халстенберг, Ляймер, Шлагер, Соболчаи, Форсберг, Андре Силва, Вернер
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Аканджи, Гюндоган, Родри, Бернарду, Марез, Грилиш, Холанд
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Комментарии 1
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Сімакан на лавці...дивно! Він був дуже ефективним на груповій стадії: як для флангового захисника 1 гол і 3 асисти в 6 матчах - це круто! Можливо буде джокером?
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