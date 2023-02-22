МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»

Украинский бразилец Марлос, который в свое время выступал за донецкий «Шахтер» и сборную Украины, высказал мнение об ответной игре 1/16 финала Лиги Европы с французским «Ренном». Также 34-летний уроженец Параны дал оценку переходу Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

«Я 10 лет играл в Украине, очень сильно скучаю. Я немного смотрел первый матч «Шахтера» с «Ренном» (2:1), горняки хорошо сыграли. Но ситуация в Украине тяжелая. Когда я играл за «Шахтер», в команде было много бразильцев. Я скучаю по Украине, по всем футболистам, по всем людям, которые там работают. Думаю, все будет хорошо. Я специально тут [во Франции], я буду смотреть матч «Шахтера». Донецкий клуб может завтра победить. В «Шахтере» много хороших молодых футболистов. С «Ренном» хорошо сыграл Судаков. Хорошо выступили и ветераны: Матвиенко, Ракицкий, Степаненко. Посмотрим завтрашнюю игру.

Как мне Мудрик в «Челси»? Я был шокирован. Это очень талантливый футболист. Он хорошо сыграл в последней Лиге чемпионов. Конечно, 100 миллионов - это деньги, которые… Я забыл слово. Это был шок. Но он может играть как футболист, который стоит 100 миллионов», – признался Марлос.