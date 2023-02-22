Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
Лига Европы
22 февраля 2023, 20:36 | Обновлено 22 февраля 2023, 21:00
3675
4

МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»

Экс-игрок «Шахтера» – о предстоящей игре команды с «Ренном»

22 февраля 2023, 20:36 | Обновлено 22 февраля 2023, 21:00
3675
4
МАРЛОС: «Я был шокирован Мудриком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марлос

Украинский бразилец Марлос, который в свое время выступал за донецкий «Шахтер» и сборную Украины, высказал мнение об ответной игре 1/16 финала Лиги Европы с французским «Ренном». Также 34-летний уроженец Параны дал оценку переходу Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

«Я 10 лет играл в Украине, очень сильно скучаю. Я немного смотрел первый матч «Шахтера» с «Ренном» (2:1), горняки хорошо сыграли. Но ситуация в Украине тяжелая. Когда я играл за «Шахтер», в команде было много бразильцев. Я скучаю по Украине, по всем футболистам, по всем людям, которые там работают. Думаю, все будет хорошо. Я специально тут [во Франции], я буду смотреть матч «Шахтера». Донецкий клуб может завтра победить. В «Шахтере» много хороших молодых футболистов. С «Ренном» хорошо сыграл Судаков. Хорошо выступили и ветераны: Матвиенко, Ракицкий, Степаненко. Посмотрим завтрашнюю игру.

Как мне Мудрик в «Челси»? Я был шокирован. Это очень талантливый футболист. Он хорошо сыграл в последней Лиге чемпионов. Конечно, 100 миллионов - это деньги, которые… Я забыл слово. Это был шок. Но он может играть как футболист, который стоит 100 миллионов», – признался Марлос.

По теме:
Ренн – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Лассина ТРАОРЕ: «Шахтер попытается забить Ренну как можно больше голов»
Аллегри определился. Ювентус огласил заявку на ответный матч с Нантом
Марлос Лига Европы Ренн - Шахтер Шахтер Донецк Михаил Мудрик
Источник Трибуна
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 продолжит карьеру в Швеции
Футбол | 22 февраля 2023, 21:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 продолжит карьеру в Швеции
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 продолжит карьеру в Швеции

Николай Мусолитин подписал контракт с шведским клубом «Эстерсунд»

ГОРДОН: «У Поворознюка и его ОПГ отобрали оружие. Этот чувак носил автомат»
Футбол | 22 февраля 2023, 20:26 10
ГОРДОН: «У Поворознюка и его ОПГ отобрали оружие. Этот чувак носил автомат»
ГОРДОН: «У Поворознюка и его ОПГ отобрали оружие. Этот чувак носил автомат»

По данным журналиста, президент «Ингульца» выдавал свою банду за тероборону

Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Футбол | 22.02.2023, 05:23
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Футбол | 22.02.2023, 16:10
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Выходят на рынок: 8 звездных потенциально свободных агентов
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Футзал | 22.02.2023, 05:00
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bzzzzzz
та сколько можно уже... Нуньес, Санче, Антони, Грилиш сколько их там еще, Мудрик точно не хуже их, так что 100 млн это нынешние реалии рынка, если заплатили, значит стоит
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
vitaha33
Ракицький грав? Він точно матч дивився?
Ответить
0
Al1515
Не стал говорить то что хотел сказать чтобы не обидеть .понятно что Мудрик не стоит и половину .Это вини может стоить 100 млн но никак не Мудрик 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
21.02.2023, 09:00
Война
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 22
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
20.02.2023, 16:29 1
Бокс
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
21.02.2023, 18:05 26
Теннис
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
ФИФА может аннулировать заявку Украины на хозяина ЧМ-2030. Что случилось?
22.02.2023, 00:35 4
Футбол
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
Абсолютный антирекорд АПЛ. Чем запомнился Мудрик в матче с Саутгемптоном?
21.02.2023, 05:49 47
Футбол
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае
21.02.2023, 11:29 5
Теннис
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
21.02.2023, 15:35 65
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности