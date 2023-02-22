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  4. Алексей ГУЦУЛЯК: «Самым главным будет настроение команды»
Лига конференций
22 февраля 2023, 19:35 | Обновлено 22 февраля 2023, 19:37
129
0

Алексей ГУЦУЛЯК: «Самым главным будет настроение команды»

Игрок «Днепра-1» – о предстоящей встрече с АЕКом из Ларнаки

22 февраля 2023, 19:35 | Обновлено 22 февраля 2023, 19:37
129
0
Алексей ГУЦУЛЯК: «Самым главным будет настроение команды»
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк высказал мнение о предстоящей дуэли команды с кипрским АЕКом из Ларнаки в ответном противостоянии 1/16 финала Лиги конференций.

«Самым главным будет настроение команды. На мой взгляд, как настроимся, таков и будет результат. Я не могу сказать, что мы в чем-то проигрываем кипрскому клубу, в каких-то футбольных качествах. Потому думаю, что все будет зависеть от нашего настроения», – заявил Гуцуляк.

Ранее о настрое подопечных на встречу с киприотами рассказал главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер.

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Алексей Гуцуляк Днепр-1 - АЕК Ларнака Днепр-1 Лига конференций
Источник СК Днепр-1
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