Алексей ГУЦУЛЯК: «Самым главным будет настроение команды»

Полузащитник «Днепра-1» Алексей Гуцуляк высказал мнение о предстоящей дуэли команды с кипрским АЕКом из Ларнаки в ответном противостоянии 1/16 финала Лиги конференций.

«Самым главным будет настроение команды. На мой взгляд, как настроимся, таков и будет результат. Я не могу сказать, что мы в чем-то проигрываем кипрскому клубу, в каких-то футбольных качествах. Потому думаю, что все будет зависеть от нашего настроения», – заявил Гуцуляк.

Ранее о настрое подопечных на встречу с киприотами рассказал главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер.