В четверг, 23 февраля «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Ренном». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

«Шахтер» в варшавском поединке предстал целостным и сбалансированным коллективом. Каждый футболист знал свой маневр, да и в целом команда знала, как себя вести – и при счете 2:0, и при счете 2:1. Вряд ли стиль нынешнего «Шахтера» можно назвать феерическим, но солидным – чего бы и нет. Поэтому можно не сомневаться, что «горняки» будут знать, что делать и в ответном матче против «Ренна».