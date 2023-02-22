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Лига Европы
Ренн
23.02.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Шахтер Донецк
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Лига Европы
22 февраля 2023, 18:45 | Обновлено 22 февраля 2023, 18:46
383
0

Ренн – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

«Шахтер» борется за выход в 1/8 финала

22 февраля 2023, 18:45 | Обновлено 22 февраля 2023, 18:46
383
0
Ренн – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В четверг, 23 февраля «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Ренном». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

«Шахтер» в варшавском поединке предстал целостным и сбалансированным коллективом. Каждый футболист знал свой маневр, да и в целом команда знала, как себя вести – и при счете 2:0, и при счете 2:1. Вряд ли стиль нынешнего «Шахтера» можно назвать феерическим, но солидным – чего бы и нет. Поэтому можно не сомневаться, что «горняки» будут знать, что делать и в ответном матче против «Ренна».

Шахтер – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок Шахтер – Ренн в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO.

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Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер Лига Европы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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