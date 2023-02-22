Рифет КАПИЧ: «В Кривбассе чувствую себя своим»

27-летний полузащитник из Боснии и Герцеговины Рифет Капич поделился эмоциями от заключения нового контракта с криворожским «Кривбассом». Новое соглашение игроки рассчитано до лета 2024 года.

– Рифет, поздравляем с продлением контракта. Какие были мысли на этот счет?

– Здесь я чувствую себя своим. В Кривом Роге уже как дома. Адаптировался в коллективе, все хорошо. Поэтому над подписанием нового контракта думал не больше двух минут. Хочу прогрессировать вместе с «Кривбассом» и выполнять задачи на сезон.

– Какой «Кривбасс» мы увидим весной? Это будет другая команда?

– Вы увидите более сильный «Кривбасс». В первой части сезона были некоторые проблемы, нужно было время, чтобы все улучшить. Дальше мы должны только прогрессировать. Мы будем бороться за самые высокие места УПЛ. Я здесь, чтобы помочь команде в этом.

– Насколько зимние сборы сплотили команду?

– Все хорошо. Атмосфера в коллективе отличная, все сражаются друг за друга. Что касается сборов, то играли против сильных соперников, чемпионов и лидеров своих стран. Такие спарринги очень помогают в чемпионате, ведь УПЛ – очень сильная лига. И матчи против сильных оппонентов это то, что нужно на сборах.

– Что запомнилось больше всего на этом сборе?

– Дети, наши невероятные болельщики на матчах. Их поддержка вдохновляет. Детки – это нечто особенное.