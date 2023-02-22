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  4. Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Шахтер
Лига Европы
22 февраля 2023, 18:24 |
490
0

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Шахтер

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы

22 февраля 2023, 18:24 |
490
0
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Шахтер
ФК Шахтер

В четверг, 23 февраля «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Ренном». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ренн – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Первый матч в Польше завершился победой «Шахтера» со счетом 2:1.

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Источник Sport.ua
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