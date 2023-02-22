Лига Европы22 февраля 2023, 18:24 |
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Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Ренн – Шахтер
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы
22 февраля 2023, 18:24 |
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В четверг, 23 февраля «Шахтер» Донецк в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграет с «Ренном». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
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В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Ренн – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Первый матч в Польше завершился победой «Шахтера» со счетом 2:1.
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