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Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 18:22 | Обновлено 22 февраля 2023, 18:32
489
0

КЕЛСИ: «В матчах Шахтера вижу интенсивность игры – хочу научиться этому»

Новичок «Шахтера» – о переходе в донецкий клуб

22 февраля 2023, 18:22 | Обновлено 22 февраля 2023, 18:32
489
0
КЕЛСИ: «В матчах Шахтера вижу интенсивность игры – хочу научиться этому»
ФК Шахтер Донецк. Кевин Келси

18-летний нападающий из Венесуэлы Кевин Келси пообщался с пресс-службой донецкого «Шахтера», который подписал игрока в текущее зимнее межсезонье.

«Счастлив быть здесь, в этом большом клубе. Радуюсь, что меня пригласили. Сейчас пора присоединиться к команде и научиться с ней как можно большему. Все отлично меня приняли. Тарас Степаненко познакомил меня с командой. Очень радуюсь этому. Мы говорили с ним о языках. Тарас поможет мне с английским, а я ему с испанским.

Я тренировался в составе сборной, когда со мной связались. Очень обрадовался. «Шахтер» – отличная команда, которая помогает игрокам расти. Это также способствовало тому, чтобы принять предложение и приехать сюда в хорошем настроении.

Буду играть под номером 18, потому что под ним я забил свой первый гол. Я смотрел игру «Шахтера» с «Реалом», видел борьбу «горняков» с большими клубами. В матчах «Шахтера» я вижу интенсивность игры своей команды, дисциплину. Хочу научиться этому.

Прежде всего, в «Шахтере» я хочу адаптироваться к команде и партнерам, а потом уже помочь с голами и титулами. Что касается философии команды и тренера, то все отлично: высокая интенсивность, акцент на прессинге и других моментах, которые помогут нам добиваться своих целей», – рассказал среди прочего Келси.

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Кевин Келси Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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