Названа сумма, в которую Шахтеру обошелся трансфер Кевина Келси

31 января «Шахтер» официально отрапортовал о подписании 5-летнего контракта с 18-летним венесуэльским форвардом Кевином Келси.

О сумме сделки «горняки» предпочли не распространятся, однако по данным Transfermarkt, речь идет об 1 миллионе евро. Именно такую сумму за Келси смог выручить уругвайский клуб «Бостон Ривер», который сам подписал молодого форварда только в начале года.

Келси – воспитанник венесуэльского клуба «Минерос». За главную команду родного клуба он провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 1 ассист.

Отметим, что в зимнее трансферное окно «Шахтер» уже подписал за деньги одного новичка, помимо Келси. Им является грузинский правый фулбек Гиорги Гочолейшвили, на приобретение которого также пошел 1 миллион евро.