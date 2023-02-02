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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 15:27 | Обновлено 02 февраля 2023, 15:28
2436
0

Названа сумма, в которую Шахтеру обошелся трансфер Кевина Келси

За молодого форварда «горняки» заплатили столько же, как и за правого фулбека Гочолейшвили

02 февраля 2023, 15:27 | Обновлено 02 февраля 2023, 15:28
2436
0
Названа сумма, в которую Шахтеру обошелся трансфер Кевина Келси
ФК Шахтер Донецк

31 января «Шахтер» официально отрапортовал о подписании 5-летнего контракта с 18-летним венесуэльским форвардом Кевином Келси.

О сумме сделки «горняки» предпочли не распространятся, однако по данным Transfermarkt, речь идет об 1 миллионе евро. Именно такую сумму за Келси смог выручить уругвайский клуб «Бостон Ривер», который сам подписал молодого форварда только в начале года.

Келси – воспитанник венесуэльского клуба «Минерос». За главную команду родного клуба он провел 31 матч, забил 5 голов, сделал 1 ассист.

Отметим, что в зимнее трансферное окно «Шахтер» уже подписал за деньги одного новичка, помимо Келси. Им является грузинский правый фулбек Гиорги Гочолейшвили, на приобретение которого также пошел 1 миллион евро.

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Кевин Келси Шахтер Донецк Бостон Ривер трансферы трансферы УПЛ
Источник Transfermarkt
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