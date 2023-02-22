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  4. Ястремская заменит Калинину на турнире в Остине
WTA
22 февраля 2023, 16:45 |
732
0

Ястремская заменит Калинину на турнире в Остине

Ангелина не сыграет на соревнованиях в США

22 февраля 2023, 16:45 |
732
0
Ястремская заменит Калинину на турнире в Остине
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина снялась с хардового турнира WTA 250 в Остине, который состоится с 27 февраля по 5 марта.

Любопытно, что вместо Калининой в основе сыграет еще одна украинка Даяна Ястремская, которая была в альтернативном списке.

Отметим, что турнир в Остине вернулся в календарь WTA после 11 лет отсутствия соревнований такого уровня в Техасе.

Призовой фонд соревнований ATX Open составит $259,303.

Во вторник Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае.

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Даяна Ястремская Ангелина Калинина WTA Остин
Источник Sport.ua
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