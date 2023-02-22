Ястремская заменит Калинину на турнире в Остине

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина снялась с хардового турнира WTA 250 в Остине, который состоится с 27 февраля по 5 марта.

Любопытно, что вместо Калининой в основе сыграет еще одна украинка Даяна Ястремская, которая была в альтернативном списке.

Отметим, что турнир в Остине вернулся в календарь WTA после 11 лет отсутствия соревнований такого уровня в Техасе.

Призовой фонд соревнований ATX Open составит $259,303.

Во вторник Калинина одержала волевую победу над Ястремской в Дубае.