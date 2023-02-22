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  4. Шинник отменил матч с клубом из Казахстана, за который играют украинцы
Россия
22 февраля 2023, 15:53 |
726
3

Шинник отменил матч с клубом из Казахстана, за который играют украинцы

Встреча с «Минаем» чему-то научила

22 февраля 2023, 15:53 |
726
3
Шинник отменил матч с клубом из Казахстана, за который играют украинцы
Telegram. Артем Семейкин

Российский «Шинник» из Ярославля отказался от проведения товарищеского матча с казахстанским клубом «Окжетпес». Причиной называется наличие украинских игроков в составе клуба КПЛ. Об это сообщил журналист Айдын Кожахмет.

«Помните недавний скандал с дракой игроков украинского «Миная» и российского «Шинника» в одном из отелей Белека? После этого случая ярославский клуб напрочь отказался играть против «Окжетпеса».

В составе кокшетаусцев также есть несколько игроков из Украины, и футболисты «Шинника» посчитали, что на поле потасовка неизбежна. Но обошлось», – написал журналист.

Отметим, что за «Окжетпес» выступают Дмитрий Рыжук, Иван Цюпа, Иван Брикнер и Максим Драченко.

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драка скандал учебно-тренировочные сборы Турция Шинник Ярославль Минай российско-украинская война Окжетпес
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Al1515
Как убивать украинцев так все за путина а как получить по ебалу так сразу в кусты 
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+3
misastefanko
Що ви муйню пишете?В понеділок грали з Окжетпес(1:1),Завтра грають з Кизилжаром( там теж українець грає).Бушман,чули такого?
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+1
grifon.
сикуни
Ответить
0
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