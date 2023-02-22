Шинник отменил матч с клубом из Казахстана, за который играют украинцы

Российский «Шинник» из Ярославля отказался от проведения товарищеского матча с казахстанским клубом «Окжетпес». Причиной называется наличие украинских игроков в составе клуба КПЛ. Об это сообщил журналист Айдын Кожахмет.

«Помните недавний скандал с дракой игроков украинского «Миная» и российского «Шинника» в одном из отелей Белека? После этого случая ярославский клуб напрочь отказался играть против «Окжетпеса».

В составе кокшетаусцев также есть несколько игроков из Украины, и футболисты «Шинника» посчитали, что на поле потасовка неизбежна. Но обошлось», – написал журналист.

Отметим, что за «Окжетпес» выступают Дмитрий Рыжук, Иван Цюпа, Иван Брикнер и Максим Драченко.