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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 22 февраля 2023, 14:48
675
0

Хосе ЭНРИКЕ: «Если бы у Клоппа были варианты, многие сидели бы на скамейке»

Бывший игрок «Ливерпуля» – о кошмарном поражении от «Реала»

22 февраля 2023, 14:30 | Обновлено 22 февраля 2023, 14:48
675
0
Хосе ЭНРИКЕ: «Если бы у Клоппа были варианты, многие сидели бы на скамейке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах (слева)

Бывший левый защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике поделился мыслями о проблемах «красных», из-за которых английский клуб в этом сезоне показывает низкие результаты.

«Я не думаю, что проблема «Ливерпуля» в чем-то одном. Мне кажется, что клуб не покупал игроков, которые им действительно нужны. Вы не можете отпустить Садио Мане, а затем купить Дарвина Нуньеса и Коди Гакпо – игроков, которым еще нужно освоиться в Премьер-лиге. Они были в порядке, но они не Мане.

Салах и ван Дейк словно не в своей тарелке, Трент тоже был очень плох в этом сезоне. В этой команде есть много игроков мирового класса, которые на самом деле выступали так, что если бы у Клоппа были варианты, он бы посадил их на скамейку запасных.

Вчера Салах был действительно хорош, но я не знаю, что с ним происходит после того, как он проиграл финал Кубка африканских наций. Он выглядит совсем как другой игрок, вы только что продлили его контракт, вы дали ему одну из самых больших зарплат в Премьер-лиге, а он уже другой игрок. Я действительно считаю, что они должны купить кого-то, кто действительно сможет по-настоящему конкурировать, чтобы занять его место прямо сейчас.

В матче с «Эвертоном» и «Ньюкаслом» казалось, что они снова набрали лучшую форму, и в начале игры с «Реалом» все было так же, они были фантастическими. Но нельзя проигрывать с 2:0 на 2:5 на «Энфилде». Второй тайм стал ужаснейшим выступлением команды», – сказал Энрике.

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Источник talkSPORT
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