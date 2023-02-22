Марко РОЗЕ: «Это будет непростой матч, но все возможно»

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Марко Розе поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Это будет непростой матч, но все возможно. Если покажем слаженную командную игру, а болельщики поддержат нас, мы сможем многого добиться. Вместе мы - сила!

Я тесно работаю с игроками и полностью им доверяю. Завтра мы играем с одной из лучших команд. Хотим показать смелую игру и воспользоваться предоставленной нам возможностью», - сказал Розе.

Матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.