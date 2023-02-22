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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 14:11 | Обновлено 22 февраля 2023, 14:21
252
0

Марко РОЗЕ: «Это будет непростой матч, но все возможно»

Наставник «РБ Лейпциг» – о предстоящем поединке против «Манчестер Сити»

22 февраля 2023, 14:11 | Обновлено 22 февраля 2023, 14:21
252
0
Марко РОЗЕ: «Это будет непростой матч, но все возможно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Марко Розе поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Это будет непростой матч, но все возможно. Если покажем слаженную командную игру, а болельщики поддержат нас, мы сможем многого добиться. Вместе мы - сила!

Я тесно работаю с игроками и полностью им доверяю. Завтра мы играем с одной из лучших команд. Хотим показать смелую игру и воспользоваться предоставленной нам возможностью», - сказал Розе.

Матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Марко Розе Лига чемпионов РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Манчестер Сити Манчестер Сити
Источник УЕФА
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