Марко РОЗЕ: «Это будет непростой матч, но все возможно»
Наставник «РБ Лейпциг» – о предстоящем поединке против «Манчестер Сити»
Главный тренер немецкого «РБ Лейпциг» Марко Розе поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».
«Это будет непростой матч, но все возможно. Если покажем слаженную командную игру, а болельщики поддержат нас, мы сможем многого добиться. Вместе мы - сила!
Я тесно работаю с игроками и полностью им доверяю. Завтра мы играем с одной из лучших команд. Хотим показать смелую игру и воспользоваться предоставленной нам возможностью», - сказал Розе.
Матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.
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