Пеп ГВАРДИОЛА: «Думаем только о том, как выйти в четвертьфинал ЛЧ»
Наставник «Манчестер Сити» – о предстоящем старте в плей-офф Лиги чемпионов
Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига».
«Это фантастический турнир. Я его обожаю. Играть в нем - большая привилегия. Не знаю, как далеко мы пройдем, но мы здесь. Даже групповой этап нелегко пройти. Поэтому сейчас мы думаем только о том, как добиться положительного результата и выйти в четвертьфинал.
Сразу по итогам жеребеьвки поняли, что нам достался трудный соперник. Мы хорошо знаем, какими качествами обладает «Лейпциг». В этом клубе привыкли доверять молодым игрокам, там хороший подбор кадров, четкая модель игры, плотная игра в центре поля, хорошая «физика». В немецком футболе им нет равных в переходах из обороны в атаку и назад в защиту. Я очень уважаю этот клуб и работу, которую там проделали», - сказал Гвардиола.
Матч «РБ Лейпциг» – «Манчестер Сити» состоится в среду, 22 февраля. Начало в 22:00 по Киеву.
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