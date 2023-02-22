ВИДЕО. Динамо провело тренировку после двух спаррингов

«Динамо» продолжает подготовку к весенней части сезона в Турции.

Вторник стал для «бело-синим» уже 32-м днем турецкого сбора, не считая дня переезда.

После двух контрольных матчей, против турецкого «Адана Демирспора» и латвийской «Риги», «бело-синие» провели вечернюю тренировку на Mardan Stadium.

Тренерский штаб разделил степень погрузки игроков в зависимости от того, сколько игрового времени они провели на поле накануне, в игре с «Ригой».

Некоторые игроки, проведшие полный матч, пропустили тренировки, некоторые ограничились разминкой и беговой работой.

Другие приняли участие в игровых упражнениях, ориентированных на удержание мяча, а также в тактических – моделирование игры в обороне и атаке. Также, разделенные на две команды, игроки сыграли на маленьком поле с ограничением – в два касания.

В среду динамовцы начали рабочий день с работы в тренажерном зале отеля, а вечером проведут плановую тренировку на футбольном поле. Оно будет предигровым – в четверг киевляне сыграют очередной спарринг на сборах.