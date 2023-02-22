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Лига Европы
Рома
23.02.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
РБ Зальцбург
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Лига Европы
22 февраля 2023, 13:21 | Обновлено 22 февраля 2023, 13:40
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Рома – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

«Волкам» надо отыграть выездное поражение

22 февраля 2023, 13:21 | Обновлено 22 февраля 2023, 13:40
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Рома – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, в Риме на поле «Стадио Олимпико» состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Рома» примет «РБ Зальцбург». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени. В первой игре в Австрии со счетом 1:0 победили хозяева.

Рома

Римская «Рома» имеет статус действующего триумфатора премьерного в истории розыгрыша Лиги конференций, но играет в Лиге Европы. В группе «волки» успешно справились с задачей выхода в плей-офф. В своем квартете они стали вторыми, набрав 10 очков в 6-ти матчах – 3 победы, 1 ничья, 2 поражения.

«Рому» опередил только испанский «Бетис», набравший 16 пунктов. Позади римлян финишировали «Лудогорец» (7 очков) и ХИК (1 очко).

Сейчас в турнирной таблице чемпионата Италии «Рома» занимает 4-е место, имея 44 очка после 23-х встреч. В минувшие выходные подопечные Жозе Моуринью дома обыграли «Верону» со счетом 1:0.

РБ Зальцбург

Австрийский РБ «Зальцбург» в осенней части евросезона играл в основном турнире Лиги чемпионов. «Быки» финишировали третьими в своем квартете, после чего понизились в Лигу Европы. У них было шесть набранных очков. Выше них расположились «Челси» (13 пунктов) и «Милан» (10 очков), ниже австрийцев позицию заняло «Динамо» из Загреба (4 балла).

В шести поединках группы «РБ Зальцбург» 1 раз выиграл, 3 раза сыграл вничью и потерпел два поражения. Если в первом круге австрийцы один раз победили и дважды сыграли вничью, то во второй части турнира сыграли уже один раз вничью и два раза проиграли.

Сейчас в турнирной таблице австрийской Бундеслиги «РБ Зальцбург» занимает 1-е место и уже гарантировал себе место в Чемпионской группе второго этапа. Команда набрала 45 очков в 18-ти матчах. В минувший уик-энд «быки» обыграли на выезде «Сваровски» со счетом 3:1.

Ориентировочные составы

Рома: Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевски, Кристанте, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Белотти.

РБ Зальцбург: Кон – Дедич, Соле, Павлович, Ульмер, Капальдо, Гурна-Дуат, Зайвальд, Сучич, Окафор, Фернандо.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.68 по линии Parimatch.

23 февраля, четверг

Рома – РБ Зальцбург
Рома. «Стадио Олимпико». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:0
Parimatch
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Источник Sport.ua
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Пит Ли
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