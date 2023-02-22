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  4. Калинина с понедельника дебютирует в топ-30 рейтинга WTA
WTA
22 февраля 2023, 13:27 |
786
1

Калинина с понедельника дебютирует в топ-30 рейтинга WTA

Ангелина обновит личное достижение в мировой классификации

22 февраля 2023, 13:27 |
786
1
Калинина с понедельника дебютирует в топ-30 рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№33 WTA) дошла до третьего раунда на соревнованиях WTA 1000 в Дубае, добавив 75* очков в рейтинг WTA.

Этого будет достаточно для того, чтобы дебютировать в топ-30 мировой классификации. Сейчас Калинина занимает 28-ю строчку в онлайн-рейтинге, обойти ее смогут Барбора Крейчикова (нужен выход в 1/4 финала) и Каролина Мухова (в случае выигрыша трофея). Ниже 30-го места Ангелина не опустится.

На турнирах в Индиан-Уэллс и Майами, которые состоятся в марте, украинке нужно защитить 155 очков в сумме.

* за турнир в Дубае Калинина получит 105 очков, но в разряд non countable перейдут 30 очков за турнир в Хертогенбосе.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Andrey_1992
Там Іга виносить кацапку по повній, от молодець як впевнено грає і з українською стрічкою на кепці як завжди, так тримати!
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