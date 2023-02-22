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Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 13:18 | Обновлено 22 февраля 2023, 13:20
234
1

ОФИЦИАЛЬНО. Дришлюк покинул Александрию

23-летний хавбек стал свободным агентом

22 февраля 2023, 13:18 | Обновлено 22 февраля 2023, 13:20
234
1
ОФИЦИАЛЬНО. Дришлюк покинул Александрию
ФК Александрия. Кирилл Дришлюк (справа)

Полузащитник Кирилл Дришлюк покинул «Александрию». Контракт игрока был прекращен по соглашению сторон.

23-летний футболист, права на которого «Александрии» принадлежали с 2018 года, стал свободным агентом.

В этом сезоне Дришлюк провел за «Александрию» клуб 12 матчей, не сделав результативных действий.

Ранее сообщалось, что Дришлюком интересуется «Колос».

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Источник ФК Александрия
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Пит Ли
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