ОФИЦИАЛЬНО. Дришлюк покинул Александрию

Полузащитник Кирилл Дришлюк покинул «Александрию». Контракт игрока был прекращен по соглашению сторон.

23-летний футболист, права на которого «Александрии» принадлежали с 2018 года, стал свободным агентом.

В этом сезоне Дришлюк провел за «Александрию» клуб 12 матчей, не сделав результативных действий.

Ранее сообщалось, что Дришлюком интересуется «Колос».