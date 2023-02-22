Украина. Премьер лига22 февраля 2023, 13:18 | Обновлено 22 февраля 2023, 13:20
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ОФИЦИАЛЬНО. Дришлюк покинул Александрию
23-летний хавбек стал свободным агентом
22 февраля 2023, 13:18 | Обновлено 22 февраля 2023, 13:20
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Полузащитник Кирилл Дришлюк покинул «Александрию». Контракт игрока был прекращен по соглашению сторон.
23-летний футболист, права на которого «Александрии» принадлежали с 2018 года, стал свободным агентом.
В этом сезоне Дришлюк провел за «Александрию» клуб 12 матчей, не сделав результативных действий.
Ранее сообщалось, что Дришлюком интересуется «Колос».
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