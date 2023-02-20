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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 05:05 |
35
0

Демченко и Дришлюк покинут Александрию

Оба игрока получат статус свободных агентов

20 февраля 2023, 05:05 |
35
0
Демченко и Дришлюк покинут Александрию
FootBoom. Кирилл Дришлюк

«Александрия» прекратит сотрудничество с полузащитниками Александром Демченко и Кириллом Дришлюком. Оба игрока получат статус свободных агентов.

По информации источника, Демченко и Дришлюк не вписываются в систему игры нового наставника команды Руслана Ротаня.

При этом оба игрока могут остаться в УПЛ. Дришлюком интересуется «Колос», а Демченко может продолжить карьеру в «Черноморце».

В этом сезоне Дришлюк провел в составе «Александрии» 12 матчей без результативных действий. У Демченко – один гол и один ассист в 13 поединках.

Напомним, ранее «Александрия» уступила в последнем матче на сборе.

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Кирилл Дришлюк Александр Демченко Александрия трансферы трансферы УПЛ
Источник ТаТоТаке
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