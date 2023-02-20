Демченко и Дришлюк покинут Александрию

«Александрия» прекратит сотрудничество с полузащитниками Александром Демченко и Кириллом Дришлюком. Оба игрока получат статус свободных агентов.

По информации источника, Демченко и Дришлюк не вписываются в систему игры нового наставника команды Руслана Ротаня.

При этом оба игрока могут остаться в УПЛ. Дришлюком интересуется «Колос», а Демченко может продолжить карьеру в «Черноморце».

В этом сезоне Дришлюк провел в составе «Александрии» 12 матчей без результативных действий. У Демченко – один гол и один ассист в 13 поединках.

Напомним, ранее «Александрия» уступила в последнем матче на сборе.