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Товарищеские матчи
Александрия
17.02.2023, FT 0 : 1
Алай
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Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 13:11 |
168
0

Александрия уступила в последнем матче на сборе

Команда Ротаня проиграла 0:1

17 февраля 2023, 13:11 |
168
0
Александрия уступила в последнем матче на сборе
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

«Александрия» в контрольном матче на сборе в Турции уступила команде «Алай» из Киргизстана со счетом 0:1. Это была последняя игра команды в рамках подготовки к возобновлению сезона УПЛ.

Завтра команда вернется в Украину.

Первый официальный матч года «Александрия» проведет 4 марта против «Днепра-1».

«Александрия» - «Алай» 0:1

Состав «Александрии»: 79 Георгий Ермаков, 2 Александр Мельник, 6 Кирилл Дришлюк, 8 Артур Авагимян, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Билошевский, 22 Данил Скорко, 27 Александр Демченко, 29 Андрей Цуриков, 66 Валерий Бондаренко, 73 Богдан Кобзар

Запасные: 1 Валентин Горох, 20 Артем Шулянский, 30 Юрий Копина.

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Александрия контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Александрия
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