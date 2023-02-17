Александрия уступила в последнем матче на сборе

«Александрия» в контрольном матче на сборе в Турции уступила команде «Алай» из Киргизстана со счетом 0:1. Это была последняя игра команды в рамках подготовки к возобновлению сезона УПЛ.

Завтра команда вернется в Украину.

Первый официальный матч года «Александрия» проведет 4 марта против «Днепра-1».

«Александрия» - «Алай» 0:1

Состав «Александрии»: 79 Георгий Ермаков, 2 Александр Мельник, 6 Кирилл Дришлюк, 8 Артур Авагимян, 17 Олег Кожушко, 21 Богдан Билошевский, 22 Данил Скорко, 27 Александр Демченко, 29 Андрей Цуриков, 66 Валерий Бондаренко, 73 Богдан Кобзар

Запасные: 1 Валентин Горох, 20 Артем Шулянский, 30 Юрий Копина.