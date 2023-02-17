В пятницу, 17 февраля, клуб «Александрия» в заключительном спарринге предсезонного сбора в Турции сыграет с вице-чемпионом Премьер-лиги Кыргызстана – командой «Алай».

Встреча начнется в 10:00 по киевскому времени.