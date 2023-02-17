Товарищеские матчи
17.02.2023 10:00 - : -
Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 03:45 |
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Александрия – Алай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 10:00 товарищеский поединок в Турции
17 февраля 2023, 03:45 |
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В пятницу, 17 февраля, клуб «Александрия» в заключительном спарринге предсезонного сбора в Турции сыграет с вице-чемпионом Премьер-лиги Кыргызстана – командой «Алай».
Встреча начнется в 10:00 по киевскому времени.
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