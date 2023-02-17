Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Алай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Александрия
17.02.2023 10:00 - : -
Алай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 03:45 |
16
0

Александрия – Алай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 февраля в 10:00 товарищеский поединок в Турции

17 февраля 2023, 03:45 |
16
0
Александрия – Алай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В пятницу, 17 февраля, клуб «Александрия» в заключительном спарринге предсезонного сбора в Турции сыграет с вице-чемпионом Премьер-лиги Кыргызстана – командой «Алай».

Встреча начнется в 10:00 по киевскому времени.

По теме:
Динамо Киев – Лиепая. Текстовая трансляция матча
Динамо Киев – Лиепая. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Динамо – Лиепая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи смотреть онлайн Александрия Алай учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 февраля 2023, 21:52 0
Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Ренн – 2:1. Важная победа в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы

Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Бокс | 16 февраля 2023, 08:08 0
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года
Усик заберет вторую половину боя. Хантер сделал прогноз на главный бой года

Американский боксер считает, что в это поединке может быть ничья

КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»
Футбол | 17.02.2023, 00:59
КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»
КУЧЕР: «Играть после паузы матч против такого соперника было очень тяжело»
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
Биатлон | 16.02.2023, 16:50
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
ЧМ-2023 по биатлону. Украина провалила одиночную смешанную эстафету
Михаил МУДРИК: «Я тут, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин»
Футбол | 16.02.2023, 22:16
Михаил МУДРИК: «Я тут, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин»
Михаил МУДРИК: «Я тут, чтобы показать, кто такой украинский мужчина. Воин»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян
Еще четыре страны будут бойкотировать ЧМ по боксу из-за участия россиян
15.02.2023, 09:28 3
Бокс
ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
ПСЖ – Бавария – 0:1. Коман принес победу. Видео гола и обзор матча
15.02.2023, 00:10
Футбол
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
Чемпионские амбиции следует придержать. Арсенал не справился с Ман Сити
15.02.2023, 23:31 20
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
16.02.2023, 04:30 7
Биатлон
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
Фингал под глазом. Игрок шинника узнал, что будет, если крикнуть: слава рф
15.02.2023, 00:27 5
Футбол
Красюк назвал причину, по которой может сорваться бой Усик – Фьюри
Красюк назвал причину, по которой может сорваться бой Усик – Фьюри
15.02.2023, 10:14
Бокс
Эдди ХИРН: «С кем будет драться Усик без Фьюри?»
Эдди ХИРН: «С кем будет драться Усик без Фьюри?»
15.02.2023, 07:51 5
Бокс
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
Мудрик не помог. Челси минимально проиграл дортмундской Боруссии
15.02.2023, 23:57 61
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности