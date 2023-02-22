Испания22 февраля 2023, 12:37 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:50
1155
1
ВИДЕО. Слова Анчелотти после победы над Ливерпулем
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
22 февраля 2023, 12:37 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:50
1155
1
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над английским «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Предлагаем вашему вниманию видео послематчевой пресс-конференции наставника «сливочных».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 февраля 2023, 00:05 0
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 22 февраля 2023, 10:35 0
Рифет Капич продлил соглашение с украинским клубом до лета 2024 года
Бокс | 21.02.2023, 19:11
Футбол | 22.02.2023, 10:59
Футбол | 21.02.2023, 20:20
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Усе-таки Карло - мега стратег! І роками це підтверджує)))
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.02.2023, 18:30
20.02.2023, 16:06 22
21.02.2023, 22:20 4
21.02.2023, 05:49 45
21.02.2023, 14:48 30
20.02.2023, 08:52 12
21.02.2023, 05:39 21
20.02.2023, 13:15 32