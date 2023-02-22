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Испания
22 февраля 2023, 12:37 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:50
1155
1

ВИДЕО. Слова Анчелотти после победы над Ливерпулем

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

22 февраля 2023, 12:37 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:50
1155
1
ВИДЕО. Слова Анчелотти после победы над Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над английским «Ливерпулем» (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Предлагаем вашему вниманию видео послематчевой пресс-конференции наставника «сливочных».

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видео Карло Анчелотти Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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Serggio007
Усе-таки  Карло - мега стратег! І роками це підтверджує)))
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