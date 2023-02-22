Экс-первая ракетка мира в парном разряде завершила карьеру
Саня Мирза сыграла прощальный матч
Бывшая первая ракетка мира в паре Саня Мирза завершила профессиональную карьеру.
36-летняя теннисистка из Индии зачехлила ракетку после поражения в дуэте с американкой Мэдисон Киз на турнире в Дубае от Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.
Дубай. Первый круг
Саня Мирза / Мэдисон Киз – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – 4:6, 0:6
За карьеру Мирза выиграла один одиночный титул и 43 парных. На ее счету шесть побед на турнирах Grand Slam, три из них в женском парном разряда, еще три – в миксте.
В январе 2020 года она вернулась в тур после рождения сына, выиграв в статусе мамы два титула.
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