Экс-первая ракетка мира в парном разряде завершила карьеру

Бывшая первая ракетка мира в паре Саня Мирза завершила профессиональную карьеру.

36-летняя теннисистка из Индии зачехлила ракетку после поражения в дуэте с американкой Мэдисон Киз на турнире в Дубае от Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

Дубай. Первый круг

Саня Мирза / Мэдисон Киз – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – 4:6, 0:6

За карьеру Мирза выиграла один одиночный титул и 43 парных. На ее счету шесть побед на турнирах Grand Slam, три из них в женском парном разряда, еще три – в миксте.

В январе 2020 года она вернулась в тур после рождения сына, выиграв в статусе мамы два титула.