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WTA
22 февраля 2023, 12:35 |
375
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Экс-первая ракетка мира в парном разряде завершила карьеру

Саня Мирза сыграла прощальный матч

22 февраля 2023, 12:35 |
375
0
Экс-первая ракетка мира в парном разряде завершила карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Саня Мирза

Бывшая первая ракетка мира в паре Саня Мирза завершила профессиональную карьеру.

36-летняя теннисистка из Индии зачехлила ракетку после поражения в дуэте с американкой Мэдисон Киз на турнире в Дубае от Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

Дубай. Первый круг
Саня Мирза / Мэдисон Киз – Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова – 4:6, 0:6

За карьеру Мирза выиграла один одиночный титул и 43 парных. На ее счету шесть побед на турнирах Grand Slam, три из них в женском парном разряда, еще три – в миксте.

В январе 2020 года она вернулась в тур после рождения сына, выиграв в статусе мамы два титула.

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Саня Мирза Мэдисон Киз Вероника Кудерметова Людмила Самсонова WTA Дубай
Источник Sport.ua
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