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  4. ХАВИ: «Этот матч можно сравнить по уровню с противостоянием Лиги чемпионов»
Лига Европы
22 февраля 2023, 12:18 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:24
45
0

ХАВИ: «Этот матч можно сравнить по уровню с противостоянием Лиги чемпионов»

Наставник «Барселоны» – об ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

22 февраля 2023, 12:18 | Обновлено 22 февраля 2023, 12:24
45
0
ХАВИ: «Этот матч можно сравнить по уровню с противостоянием Лиги чемпионов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

«Этот матч можно сравнить по уровню с противостоянием Лиги чемпионов. Но из-за допущенных ошибок мы сыграем его в Лиге Европы. Это поединок наверняка будет очень интересен зрителям. Для футболистов же это один из матчей, который хочется провести хотя бы раз в жизни», - сказал Фати.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 23 февраля на «Олд Траффорд». Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью – 2:2.

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Хави Барселона Манчестер Юнайтед Лига Европы
Источник The Times
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