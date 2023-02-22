ХАВИ: «Этот матч можно сравнить по уровню с противостоянием Лиги чемпионов»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

«Этот матч можно сравнить по уровню с противостоянием Лиги чемпионов. Но из-за допущенных ошибок мы сыграем его в Лиге Европы. Это поединок наверняка будет очень интересен зрителям. Для футболистов же это один из матчей, который хочется провести хотя бы раз в жизни», - сказал Фати.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 23 февраля на «Олд Траффорд». Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью – 2:2.