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Лига конференций
22 февраля 2023, 11:17 | Обновлено 22 февраля 2023, 11:22
461
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЕК Ларнака

Встреча состоится в четверг, 23 февраля

22 февраля 2023, 11:17 | Обновлено 22 февраля 2023, 11:22
461
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЕК Ларнака
СК Днепр-1

В четверг, 23 февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки. Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Встреча в Ларнаке оставила много вопросов о перспективах днепрян выйти в 1/8 Лиги конференций. Игра команды Кучера откровенно разочаровала. Как оказалось, новички команды пока далеки от взаимопонимания с партнерами. Днепряне очень редко угрожали воротам киприотов и при такой игре минимальное поражение (0:1) стало закономерным результатом встречи.

АЕК не создал ничего удивительного у ворот Валефа, однако воспользовался стандартом в конце поединка, обеспечив неплохой гандикап перед ответным матчем.

Поединок «Днепр-1» – АЕК Ларнака в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – АЕК Ларнака.

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Источник Sport.ua
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